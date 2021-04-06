Американцы провалили испытания гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/75605652-96ee-11eb-b0c2-96000091f725_660.jpg Фото: Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix/Global Look Press

США провалили испытания гиперзвукового оружия, заявили представители ВВС США. Учения прошли пятого апреля. Специалисты тестировали ракету AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress попытался запустить AGM-183A. Но из-за неполадок операция не состоялась, и B-52 вернулся на базу ВВС Эдвардс вместе с боеприпасом. Сейчас эксперты ВВС выясняют причину неудачного полёта, передаёт портал DefenseNews. AGM-183A создаётся согласно проекту разработки оружия быстрого реагирования ВВС США (ARRW).

Неудача нас разочаровала, но мы получили бесценные данные. Мы извлечём уроки и продолжим работу. Для этого мы и проводим испытания, — рассказал глава программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.

В августе 2020-го исследовательская служба конгресса США рассказала, что профильные ведомства американской армии трудятся над тремя направлениями в сфере гиперзвука: неядерным моментальным ударом планирующим блоком и баллистической ракетой, запускаемой с подводных лодок класса «Вирджиния»), боеприпасами дальнего действия — около 2200 км и оружием быстрого реагирования воздушного базирования — над AGM-183. Это боевой блок, способный якобы развить скорость до 20 Махов (23 865 км/ч) и уничтожить цель на расстоянии до 925 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок, передаёт Госдеп. Обе державы обмениваются подобной информацией каждые шесть месяцев.