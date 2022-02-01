Американцы признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями

Американский журнал Military Watch Magazine признал российский СУ-30СМ2 превосходящим по выносливости и манёвренности любой западный истребитель. Также издание отметило, что данная модификация по дальности поражения целей ракетами класса «воздух-воздух» вдвое опережает западные самолёты, достигая результата в 400 километров.

Как пишет издание, Су-30СМ2 заменят в российских ВВС истребители Су-27, а на флоте — Су-24М. Первая обновлённая эскадрилья будет развёрнута в Калининградской области.

Новый Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ тем, что на нём иностранное оборудование заменено на отечественное. Самолёт оснащён улучшенным прицельно-навигационным комплексом, комплексом средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системой управления.

Ранее сообщалось, что в состав смешанного авиационного полка Балтийского флота вошли четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ2. Самолёты прибыли в Калининградскую область с заводского аэродрома в Иркутске. В последний раз полк пополнялся самолётами поколения 4+ Су-30СМ в 2018 году.