Американцы признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями

Американцы признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителямиMilitary Watch Magazine сообщил о превосходстве российского Су-30СМ2 над всеми западными истребителями
Американский журнал Military Watch Magazine признал российский СУ-30СМ2 превосходящим по выносливости и манёвренности любой западный истребитель. Также издание отметило, что данная модификация по дальности поражения целей ракетами класса «воздух-воздух» вдвое опережает западные самолёты, достигая результата в 400 километров.
Как
Новый Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ тем, что на нём иностранное оборудование заменено на отечественное. Самолёт оснащён улучшенным прицельно-навигационным комплексом, комплексом средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системой управления.
Ранее сообщалось, что в состав смешанного авиационного полка Балтийского флота вошли четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ2. Самолёты прибыли в Калининградскую область с заводского аэродрома в Иркутске. В последний раз полк пополнялся самолётами поколения 4+ Су-30СМ в 2018 году.