Американцы испугались «убийцы» ракет из России

https://static.news.ru/photo/60ed9a9e-a7a7-11eb-8e04-96000091f725_660.jpgФото: Минобороны России / youtube
«Убийцу» вражеских ракет и спутников испытала Россия, чем серьёзно обеспокоила американцев. Издание 19FortyFive посвятило манёврам Минобороны с системами ПРО материал.
Озабоченность вызывает то, что российская система противоракетной обороны (ПРО) может быть использована не только для предотвращения атак в воздушном пространстве, но и для борьбы со спутниками, — сказано в статье.
Испытания были проведены на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) в апреле, видео выложено в официальном аккаунте Минобороны РФ.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил в ходе испытаний командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук.
Ранее журнал 19FortyFive уже писал о том, что Россия вооружена новым оружием «до зубов». Так издание отреагировало на слова Владимира Путина о том, что через четыре года доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76%. А вот в ядерной триаде этот показатель уже в 2021 году превысит 88%.
Как писал NEWS.ru, американцы придумали способ обойти блокировку системы глобального позиционирования — Global Positioning System (GPS), которую используют потенциальные враги США — Россия и Китай.