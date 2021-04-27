Американцы испугались «убийцы» ракет из России

Фото: Минобороны России / youtube

Обвинения Пентагона в адрес России, что та применяла против американских солдат в Сирии «божественное» оружие направленной энергии, вызывающее грипп, звучат смешно и нелогично. Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Александр Цыганов.

По мнению эксперта, такие заявления отражают логику самого Запада, где как раз никогда не стеснялись испытывать на людях как новые виды оружия, так и просто технологии тотального управления людьми. Цыганов...