Aftonbladet: более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм

Шведская газета Aftonbladet сообщила, что 13 военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений. Уточняется, что военные судна из Германии и Прибалтики приняли участие в учениях. В настоящее время экипажи кораблей направляются на отдых в порт Фрихамн в столице Швеции.

Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в порт Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых, — заявил изданию дежурный офицер связи Вооружённых сил Швеции Микаэль Огрен.

Он добавил, что это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что ведомство порекомендовало националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников. Для этого, по словам представителя Минобороны, будет создан коридор с 10 до 12 часов по московскому времени.