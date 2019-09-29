https://static.news.ru/photo/6b03eb10-e2c2-11e9-8551-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев назвал самую мощную российскую крылатую ракету, которая является главным оружием страны против авианосцев США.

По его словам, китайские СМИ ошиблись, когда заявили, что ракета «Гранит» является главным оружием РФ против американских авианосцев, так как это не самая последняя модель.

Он пояснил, что «Гранитом» вооружены подводные лодки страны типа «Курск» и надводные корабли, однако у него скорость меньше, чем у «Калибра».

Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу. Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день, — рассказал Валуев.

Адмирал добавил, что ракеты нового поколения более современные и скоростные и поэтому им не страшны средства ПВО, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Военно-морские силы США провели первый запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. Она предназначена для имитации угроз, создаваемых многоступенчатыми боеприпасами, в частности, российским «Калибром».