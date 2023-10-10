Адмирал рассказал, что везет в Израиль авианосец «Джеральд Форд» Адмирал Комоедов: авианосец США везет к берегам Израиля до 700 ракет «Томагавк»

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Джеральд Р. Форд»

Ракетный арсенал авианосной ударной группы (АУГ) «Джеральд Форд» может включать в общей сложности до 700 ракет типа «Томагавк», рассказал NEWS.ru экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. Он напомнил, что авианосец идет к берегам Израиля вместе с сопровождением из ракетных кораблей.

Это очень впечатляющая сила. Высокоточное оружие, которое, грубо говоря, может в форточку оконную попасть. Кроме того, через авианосец и корабли его группы может обеспечиваться и целеуказание, и наведение ракет — с помощью воздушного наблюдения и ретрансляции спутниковых данных от космической разведки, — рассказал Комоедов.

Адмирал также пояснил, что силовая установка нового типа обеспечивает «Джеральду Форду» длительный период нахождения в походе, а сам корабль хорошо защищен.

Авианосец — это очень серьезная игрушка. Многие говорят про разных «убийц авианосцев», но нет — попробуй до него дотянись сначала. У него есть ПВО и корабли охранения. И на каждом таком авианосце может быть от 70 до 90 самолетов. Из них 60 ударных, в том числе — носителей ядерного оружия. Есть и свои, то есть в составе корабельного авиакрыла, самолеты ДРЛО «Аваксы». Есть и вертолетное звено — транспортные и противолодочные вертолеты. Авиация на таких кораблях всепогодная, действовать может в любой точке Мирового океана, — объяснил военный.

Ранее Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» из-за обострения конфликта. Приказ утвердил шеф Пентагона Ллойд Остин после консультаций с президентом США Джо Байденом.