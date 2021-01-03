«Адмирал Горшков» впервые выпустит «Цирконы» залпом

https://static.news.ru/photo/9342b95a-4e26-11eb-9115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Запуск станет частью государственных испытаний ракетного комплекса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В 2020 году «Горшков» трижды испытывал «Циркон», но всякий раз стрелял лишь одной ракетой.

Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что залповый пуск будет происходить в условиях мощного радиоэлектронного противодействия. Так получится проверить в действии систему самонаведения «Циркона» на помехоустойчивость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году предусматривают в общей сложности не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Северодвинск». Четыре пуска ракет с фрегата «Адмирал Горшков» намечены на первое полугодие 2021 года, после чего начнутся лётно-конструкторские испытания «Циркона».