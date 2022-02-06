19FortyFive: Украина может стать местом первой войны беспилотников

Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотных летательных аппаратов. Именно дроны будут играть критически важную роль в возможном военном конфликте между Киевом и Москвой. Такого мнения придерживается американский обозреватель Роберт Фарли, статью которого опубликовало издание 19FortyFive.

Он отметил, что закупленные у Турции беспилотники позволят Украине сохранить часть своих военно-воздушных сил даже в случае быстрого установления Россией господства в воздушном пространстве. Эксперт при этом подчеркнул, что российский парк БПЛА «велик и смертоносен» и может нейтрализовать украинскую сеть ПВО, а также помочь наземным войскам проложить путь через статичную украинскую оборону, затрудняя при этом передвижения ВСУ.

Возможно, мы переоцениваем влияние беспилотных летательных аппаратов на ведение войны за последнее время. <...> Тем не менее сейчас кажется вероятным, что беспилотные транспортные средства будут играть критически важную роль, если конфликт между Украиной и Россией станет очень горячим, — написал Фарли.

Ранее сообщалось, что в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина») назвали поставки беспилотников Bayraktar Украине большой ошибкой. По мнению политиков, это оружие может быть использовано Киевом не только против России, но и против самой Турции.