Зюганов выступил за референдумы в ЛНР и ДНР Лидер КПРФ Зюганов поддержал идею общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. Откладывать данный вопрос будет недопустимым, отметил он в Telegram.

Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией... Откладывать этот вопрос недопустимо! — отмечается в его сообщении.

Зюганов подчеркнул, что КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Москва сделала «этот судьбоносный шаг». Теперь должно состояться еще одно историческое решение, поскольку в Москве должны выполнить волю «многострадального народа ЛДНР».

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизаций последующих решений касательно референдумов о вхождении первой и второй республики в состав России.