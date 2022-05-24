Зюганов выступил за установку памятника Судоплатову в Москве и Мелитополе

Геннадий Зюганов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил NEWS.ru, что поддерживает идею увековечить память советскому чекисту Павлу Судоплатову в Москве и занятом российскими войсками Мелитополе. Так он отреагировал на заявление «Офицеров России» о возможной установке памятника спецслужбисту и постов об этом в Telegram-каналах.

Я «за» чтобы увековечили, сделали эстетично, грамотно и профессионально, — сказал политик.

По его словам, Судоплатов был «великой личностью» и «сыграл большую роль в разгроме нацистов и фашистов». Он предложил «Офицерам России» прислать коммунистам материалы — лидер партии пообещал, что в КПРФ внимательно изучат их.

Мнение, что в кратчайшие сроки удастся установить памятник Судоплатову, «Офицеры России» выразили в своем заявлении за подписью руководителя центрального исполкома организации Александра Михайлова. Текст есть в распоряжении NEWS.ru. До этого советующие предложения начали появляться в ультрапатриотических Telegram-каналах.

Павел Судоплатов — советский спецслужбист, служивший в органах госбезопасности с 1925 года. Он был одним из руководителей операции по убийству Льва Троцкого, а также активно занимался борьбой с украинскими националистами, боровшимися за независимость Украины от СССР и на этой почве помогавшими гитлеровским войскам.

После смерти Сталина в 1953 году Судоплатова арестовали и обвинил в заговоре производстве опытов над людьми, похищениях и многочисленных убийствах. В 1992 году он был реабилитирован, но историки до сих пор выражают несогласие с этим решением.

5 мая в Мариуполе, занятом российскими войсками, был установлен памятник Анне Ивановой — бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем.