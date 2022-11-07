Зюганов: «Великий Октябрь» будет жить всегда Глава КПРФ Зюганов: 7 ноября останется «самым красным» днем календаря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН заявил, что Октябрьская революция стала гениальным подвигом Владимира Ленина. Он отметил, что лидер большевиков сформировал СССР на основе труда, справедливости, дружбы и гуманизма. Политик уточнил, что 7 ноября навсегда останется «самым красным» днем календаря, а «Великий Октябрь» будет жить всегда.

Сегодня мы отмечаем гениальный подвиг Ленина, который собрал страну в форме СССР на основе труда, справедливости, дружбы и гуманизма. Сегодня один из главных праздников в истории нашей страны. То, что его Ельцины, Чубайсы и их последователи отменили, это не отменяет нашу историю. Чубайс сбежал, Ельцин ушел в мир иной, а Великий Октябрь будет жить всегда. Для нас 7 ноября навсегда останется самым красным днем календаря, — сказал Зюганов.

Политик отметил, что Российскую империю «сожгли» в Первой мировой войне «Ельцины и Чубайсы», которые совершили Февральскую революцию, а затем «легли под банкиров Лондона и Нью-Йорка». Также Зюганов напомнил, что в текущем году исполняется 100 лет со дня образования СССР.

7 ноября отмечается День Октябрьской революции 1917 года. В этот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство и была провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович ранее сообщил, что политическое объединение предлагает ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Инициативу уже направили в правительство. По словам Малинковича, День Октябрьской революции можно праздновать вместе с Днем народного единства (4 ноября).