Зюганов: США выгодны обстрелы Запорожской АЭС и завода «Стирол»

Фото: vk.com/kprf

Геннадий Зюганов

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и химического завода «Стирол» в Горловке с подачи американцев, которым это выгодно. По словам политика, в попытках «вернуть прежний контроль над миром» Вашингтон устроил «ядерный шантаж».

Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только США. Она им нужна, потому что англосаксы теряют контроль и господство над миром. Им нравилось 50 лет управлять планетой и всеми командовать. Но это время уходит безвозвратно, — заявил Зюганов.

Он напомнил, что в августе 1945-го США уничтожили более 200 тысяч мирных граждан, сбросив две ядерные бомбы. По словам Зюганова, «военной необходимости в таком шаге не было», а американцы в то время продолжили угрозы и заявили, что в отношении России настало время «ядерной дипломатии».

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции назвали повреждения линий связи из-за обстрелов.

Также Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС и дать принципиальную оценку действиям Киева. Законодатели потребовали от стран Запада перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск ядерной катастрофы.