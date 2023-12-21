Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты от КПРФ Зюганов: решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ примет пленум

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Окончательное решение по кандидатуре от КПРФ на выборах президента будет принято на пленуме партии в пятницу, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в интервью РИА Новости. Он отметил, что этот вопрос решает только съезд, хотя некоторые организации выдвигали и продолжают выдвигать свои кандидатуры.

Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева... Решение будет принимать в пятницу пленум, — заявил Зюганов.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ. Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.