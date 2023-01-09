Зюганов призвал возродить Смерш для борьбы с «пятой колонной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН высказался в поддержку воссоздания в России контрразведывательной организации «Смерш», действовавшей в сталинские времена. Политик отметил, что речь идет не о предложении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева наказывать «переметнувшихся предателей», а о «свирепствующей пятой колонне». По словам Зюганова, если человек изменяет Родине, для его наказания нужны соответствующие законы.

Вопрос не в Медведеве и его предложении, а в том, что если вы видите, что вас начинает душить эта жуткая машина, тут все связано: и информационная политика, и воспитательная работа в школах и вузах, и Смерш давно абсолютно необходима, — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ полагает, что невозможно мобилизовать и сплотить общество, освоить все новейшие технологии и производить необходимое оружие, когда «вокруг свирепствует пятая колонна».

Уже обстреливают стратегические аэродромы, чего вы ждете? — задался вопросом Зюганов.

Ранее Медведев призвал наказывать «предателей», переметнувшихся на сторону противника, «по законам военного времени». Зампред Совбеза РФ посчитал это уместным в случае, если действующие законы не работают. Вместе с тем сенатор Андрей Клишас заявил, что пока таких законов не принято, нужно действовать в соответствии с Конституцией РФ.