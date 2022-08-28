Зюганов предложил вернуть советскую символику на госзнаки и банкноты

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть символику СССР на государственные знаки (флаг, герб и гимн) и банкноты, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам лидера коммунистической партии, советская символика должна стать украшением Красной площади и теплиться в душах людей. Зюганов сделал такое предложение на фоне массового демонтажа памятников времен СССР в Латвии. Лидер КПРФ осудил подобные действия латвийских властей, назвав их «лилипутами» без истории, культуры и традиций. Именно Вильнюс, как считает Зюганов, «угробил» советскую промышленность на территории страны.

Символы Советского Союза — это лучшее, что было в нашей истории. Они должны украшать и Красную площадь, они должны быть, прежде всего, в душах и сердцах людей, их можно использовать и на государственных знаках, в том числе и денежных.<...>К чему эти прибалтийские лилипуты, у которых нет ничего за душой — ни истории, ни культуры, ни традиций, они ту промышленность, которую советская страна создала, всю угробили. Сейчас торгуются, сносят памятники, унижают дедов и отцов-победителей, — заявил Зюганов.

Ранее стало известно, что подлежащий сносу советский памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал. На месте монумента осталось лишь одно основание.

До этого в Риге завершился снос памятника советским воинам-освободителям. 23 августа начались работы по сносу монумента, к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать».