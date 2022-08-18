Зюганов призвал экстренно собрать Совет Думы из-за спецоперации Зюганов предложил собрать Совет Думы для выработки допмер по успешному завершению спецоперации

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Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил созвать Совет Госдумы для обсуждения ситуации на Украине и выработки дополнительных мер по завершению спецоперации. По его мнению, заседание Совета следует провести как можно быстрее, передает ТАСС.

Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции, — сказал лидер КПРФ.

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что главной целью СВО является защита русского мира, денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее Зюганов призывал мобилизовать все ресурсы и силы России для выполнения задач спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для спасения русского мира и недопущения доминирования США на планете.