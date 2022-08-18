Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил созвать Совет Госдумы для обсуждения ситуации на Украине и выработки дополнительных мер по завершению спецоперации. По его мнению, заседание Совета следует провести как можно быстрее, передает ТАСС.
Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции, — сказал лидер КПРФ.
Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что главной целью СВО является защита русского мира, денацификация и демилитаризация Украины.
Ранее Зюганов призывал мобилизовать все ресурсы и силы России для выполнения задач спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для спасения русского мира и недопущения доминирования США на планете.