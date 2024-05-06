Зюганов потребовал жестко ограничить миграцию после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

КПРФ требует максимально жестко ограничить неконтролируемую миграцию, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она ведет к усилению криминогенной обстановки в стране. В пример он привел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», подчеркнув, что «не слышит» о результатах расследования трагедии.

Требуем максимально жестко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведет к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному террористическому акту. Общество должно знать, кто виновен, каким образом это случилось, и такие явления не должны повторяться впредь, — сказал Зюганов.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ. В Министерстве иностранных дел республики отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель. Позже МИД Таджикистана посоветовал своим гражданам временно не въезжать в Россию «без острой необходимости».