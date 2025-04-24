Зюганов оценил идею создать нейросеть Ленина Зюганов заявил, что ИИ поможет распространить правильные идеи Ленина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Создание нейросети Владимира Ленина поможет в популяризации его правильных идей, заявил НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил важность изучения социализма, поскольку он является ответом на фашизм и военные конфликты.

Откровенно скажу, что идеи Ленина сейчас просятся во все двери и окна. Сейчас два выбора осталось у человечества — социализм или фашизм и война. Как это происходит на Украине, все видят, но молчат о главной причине, — высказался Зюганов.

По его мнению, в действительности НАТО и ЦРУ используют Украину как инструмент для подрыва стабильности и безопасности России. В итоге они разрушили Украину — в СССР это была самая развитая республика, созданная при Ленине, подчеркнул политик.

Танатопрактик Маргарита Антонова ранее заявила, что останки Владимира Ленина, которые хранятся в Мавзолее на Красной площади Москвы, вряд ли на самом деле принадлежат вождю мирового пролетариата. Она считает, что политика могли тайно захоронить.