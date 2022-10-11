Зюганов назвал провокацией сообщения о задержании его внука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения в Telegram-каналах о задержании его внука — депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. По его мнению, это очередная провокация, сообщает РИА Новости.

Да, провокация... они и не прекращались... все это уже было в отношении (нас), — сказал политик агентству.

Ранее на слухи о задержании Леонида Зюганова отреагировал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, информация не соответствует действительности.

О задержании внука лидера коммунистов сообщил Telegram-канала Baza. По его сведениям, причиной тому стала неоплата Леонидом Зюгановым бензина на АЗС «Роснефти». Работники заправки запомнили его машину и обратились в полицию по факту кражи.

Некоторое время назад в центре скандала оказался сам лидер КПРФ, который заявил о необходимости полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко уточнил, что Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, тогда как новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.