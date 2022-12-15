Зюганов назвал одно из главных достижений СССР Зюганов счел ракетно-ядерный паритет одним из главных достижений СССР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что одной из главных побед Советского Союза стало достижение ракетно-ядерного паритета. Сегодня он охраняет и бережет Россию, отметил политик в беседе с РИА Новости.

Еще одна была гигантская победа — ракетно-ядерный паритет. И сегодня он вас охраняет, бережет, этот щит ракетно-ядерный создан советской страной, — подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ считает, что другими важными достижениями СССР были первый полет человека в космос, а также успехи страны в области образования и его финансирования.

Зюганов также заявил, что в мире только две страны «за 500 лет не теряли своего суверенитета — это мы и Англия». При этом лишь Россия «700 с лишним лет» с оружием в руках защищает право говорить на своем языке и жить на своих просторах, добавил он.

Ранее эксперт артиллерии и ракетных войск Виктор Литвиненко заявил, что в случае обоюдного применения ядерного оружия Россией и странами НАТО шансы на выживание для обеих сторон равны нулю. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал

заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что Россия не способна победить НАТО в ядерном противостоянии.