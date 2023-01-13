Зюганов назвал меры для борьбы с антироссийскими настроениями граждан Зюганов назвал патриотическое воспитание более важным, чем санкции против уехавших из страны

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Геннадий Зюганов

В отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя инициативу о необходимости добавить в УК РФ пункт о конфискации имущества, передает РИА Новости. По его словам, необходимо заняться патриотическим воспитанием и повышением экономического благосостояния страны.

Идти по пути только наказания и ужесточения — толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы, тогда будет результат, — сообщил Зюганов.

По словам Зюганова, надо максимально мобилизовать ресурсы, заниматься патриотическим воспитанием, в частности показывать достижения советской эпохи. Также политик посетовал на то, что «сейчас в университетах никто толком не рассказывает, что мы освобождаем Украину от фашизма, Европу».

Так он прокомментировал призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну.

Ранее Зюганов высказался в поддержку воссоздания в России контрразведывательной организации Смерш, действовавшей в сталинские времена. Политик отметил, что речь идет не о предложении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева наказывать «переметнувшихся предателей», а о «свирепствующей пятой колонне». По словам Зюганова, если человек изменяет Родине, для его наказания нужны соответствующие законы.