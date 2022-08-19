«Звучит странно»: в Госдуме оценили идею о выплатах для домохозяек Депутат ГД Цунаева посчитала странной инициативу ввести ежемесячные выплаты для домохозяек

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Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежемесячную выплату для домохозяек в размере прожиточного минимума, однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева посчитала законопроект странным. По ее словам, государство и так оказывает поддержку гражданам, оказавшимся в разных ситуациях, и эта система постоянно совершенствуется, пишет «Радио 1».

Система поддержки граждан сложилась не только сейчас, и она постоянно совершенствуется. Я не видела этого законопроекта, а какие-то дополнительные выплаты домохозяйкам — звучит странно. Я думаю, что этот законопроект — уважение и дань памяти лидеру партии ЛДПР, не больше, — прокомментировала предложение парламентарий.

Цунаева напомнила, что в России традиционно была поддержка людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, малоимущих граждан и т.д. Кроме того, существуют различные федеральные и региональные льготы.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об учреждении в стране звания «Мать-героиня». Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Помимо звания им также будет выплачиваться поощрение в размере 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.