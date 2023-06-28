«Зов предков»: в ГД объяснили шутку Байдена про чернокожую девушку В Госдуме объяснили шутку Байдена над афроамериканкой тем, что он выходец из семьи рабовладельцев

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Предки президента США Джо Байдена являлись колонизаторами, которые не считали обладателей другого цвета кожи за людей, так первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru объяснил расистскую шутку главы Белого дома в отношении афроамериканки. Он подчеркнул, что среди ныне живущих экс-президентов США все, кроме Дональда Трампа, выходцы из семей рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш младший, Билл Клинтон и даже Барак Обама.

Во время выступления Байдена в одном из колледжей штата Южная Каролина темнокожая студентка пожаловалась на то, что ее недавно остановила дорожная полиция. Девушка спросила у главы Белого дома: «Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?». На что 80-летний президент США ответил: «Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой, и вас бы не остановили».

Как бы Джо Байден ни заигрывал с темнокожими и трансвеститами, зов предков все равно сильнее, ведь его семья относится к тем самым колонизаторам, что и за людей не считали обладателей другого цвета кожи. Негров и к американцам-то нельзя было причислять до 1875, а индейцев до 1924 — и прав у них было не больше, чем у домашнего скота, — указал Журавлев.

Он добавил, что в США до середины прошлого века сегрегация была во всех отраслях — от «парикмахерских для цветных» до специализированного общественного транспорта.

Она (сегрегация. — NEWS.ru) и сейчас, хоть юридически отменена, но де-факто действует, и президентские шутки — очередное тому доказательство, — резюмировал он.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.