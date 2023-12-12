Зорькин объяснил, почему КС не находится «под пятой Кремля» Председатель КС Зорькин: никто не говорит судьям, как разрешить дело

Фото: СФ РФ

Валерий Зорькин

Никто и никогда не говорил судьям, как разрешить дело, заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Так он отреагировал на сообщения, что КС находится «под пятой Кремля».

Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента. Присутствует здесь полномочный представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов. Думаю, было бы грех говорить, что Александр Владимирович приходил бы в кабинет к кому-то из судей и нам говорил, как разрешить дело, — сказал Зорькин.

Ранее председатель КС заявил, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер. При этом, по его словам, используются не все инструменты для борьбы с проблемой. Он подчеркнул, что развитие и сохранение структурной коррупции приводит к разрушению государства и подрыву устойчивых общественных отношений внутри страны. Зорькин назвал уничтожение этого явления жизненно важным вопросом.

До этого Зорькин высказался о новом железном занавесе со стороны России. По его словам, он невозможен и не нужен. Подобные крайности вредны для развития страны, а политический радикализм опасен для государства и может поставить его на грань катастрофы.