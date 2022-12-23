«Зоологичекая ненависть к России»: Медведев о «дурацком» потолке цен на газ Медведев отреагировал на введение потолка цен на газ

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Дмитрий Медведев

Введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram. Также он отметил, что ЕС пошел на этот шаг, осознавая «бессилие повлиять на ситуацию». Медведев подчеркнул, что в Европе нарастают «дебильная русофобия и обнищание рядовых европейцев».

Решение по «потолку цен на газ» дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские» <...> Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал он.

22 декабря Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует ситуацию с поставками российского газа в страны Запада. По его словам, ответ на введение Западом потолка цен на голубое топливо из РФ может быть озвучен в ближайшее время.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.