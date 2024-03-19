«Зачем она детям?»: в программе российских школ обнаружили «певицу-зомби» Депутат Говырин призвал убрать из школьной программы творчество Билли Айлиш

Фото: C Flanigan/Global Look Press

Билли Айлиш

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru предложил убрать творчество американской певицы Билли Айлиш из программы российских школ. По его словам, детям незачем изучать произведения исполнительницы, выходящей на сцену «в мешке и с зомби-глазами». Парламентарий подчеркнул, что Айлиш не место в школьной программе, несмотря на полученные ею премии «Оскар» и «Грэмми».

Надо убрать из школьной программы из раздела «современная музыка» Билли Айлиш. [The] Beatles и король рок-н-ролла Элвис [Пресли] — еще ладно. Зачем она детям? Выходит в мешке на сцену с зомби-глазами и шепчет, а ее кошмары послужили идеями для многих ее песен, ест пауков и чернилами запивает. Какой-то треш-стример, а не певица. Мы недавно закон против них приняли, — высказался Говырин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу певцов Ярослава Дронова (SHAMAN) и Олега Газманова. По его словам, соответствующее обращение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

Он выразил уверенность, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к родине и гордости за нее. Идею Колунова поддержали в комитете Госдумы по просвещению. А в официальном ответе Минпросвещения указывается, что ведомство готово рассмотреть возможность дополнить программу таким творчеством.