«Зомби-машина»: в Госдуме отреагировали на использование наркотиков в ВСУ Яровая: украинские военные из-за наркотиков превратились в «зомби-машину»

Фото: МО Украины

В ходе расследования деятельности американских биолабораторий на Украине стало известно, что ВСУ используют наркотики, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российской армии приходится противостоять «зомби-машине».

То количество психотропных и наркотических препаратов, которыми накачиваются солдаты ВСУ — и этому уже многократно есть подтверждения, — это машина смерти. Это люди без сознания, без воли, ожесточенные. И наши парни, защищая нас и принимая огонь на себя, противостоят этой огромной зомби-машине, — отметила Яровая.

По словам депутата, российские бойцы подтверждают каждый день, что Россия была, есть и будет за добро. ВС России являются носителями правды, мужества, добра и справедливости, добавила она.

Ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что в зоне боевых действий наркотики употребляет большое количество украинских военнослужащих. По словам военнопленного, запрещенными препаратами украинских бойцов снабжают волонтеры.

До этого другой украинский пленный пояснял, что украинские военные применяют боевые наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. Он добавил, что чаще всего такие вещества употребляют добровольческие нацбатальоны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.