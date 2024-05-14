Золотов рассказал, есть ли в зоне СВО проблемы с вооружением и боеприпасами Глава Росгвардии Золотов: Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию

Росгвардии передали 36 танков и артиллерию, заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов. По его словам, сейчас нет проблем с боеприпасами и вооружением в зоне СВО.

У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое, — отметил Золотов.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Сергей Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

По словам Пескова, Путин хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.

Путин также предложил переназначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях комитетов и СФ 13 и 14 мая. Кроме того, российский лидер внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ. Также российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.