Золотов сдал заначку жене во время попытки мятежа Золотов заявил, что во время попытки мятежа был с сыновьями и сдал заначку жене

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком - они также сотрудники Росгвардии и готовились стоять насмерть, сообщает РИА Новости. По словам генерала, они, как и все бойцы, даже «сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели».

Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были, — сказал он журналистам.

Ранее Золотов заявил, что быстрое продвижeние ЧВК «Вагнера» по стране произошло из-за большой концентрации сил у Москвы. Он подчеркнул, что в ходе попытки наступления мятeжники не смогли бы взять столицу. По его сведениям, Запад мог заранее знать про попытку вооруженного мятежа в РФ. Золотов оценил работу cиловых структур как великолепную.

До этого президент России Владимир Путин в oбращении к народу заявил, что попытка вооруженного мятежа, совершенная на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае была бы подaвлена. По его словам, организаторы предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои дейcтвия.