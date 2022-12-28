Золотов наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Виктор Золотов и Рамзан Кадыров

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил в Грозном главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество», передает РИА Новости. 28 декабря в столице региона проходит мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по республике.

Золотов лично закрепил медаль «За боевое содружество» на груди главы Чечни. Награда вручена Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ».

22 декабря президент России Владимир Путин наградил главу Чечни орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил президента за столь высокую оценку его деятельности.

В июне Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией». Церемония прошла во время открытия Грозненской стоматологической поликлиники № 1. При этом сам глава субъекта вручил другую награду — орден Кадырова — главному врачу поликлиники Юнусу Умарову.