«Золотой фонд»: Путин рассказал, кому не страшно передавать Россию Путин: бойцам СВО не страшно передать Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Участники спецоперации — это элита и «золотой фонд» России, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, этим людям не страшно передавать страну.

Это наш, реально, золотой фонд <...>. Вот элита — те, кто родину защищает. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать, — сказал Путин.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества», замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева заявила, что ветераны СВО могут занять посты в федеральных и региональных органах власти, в госкорпорациях и общественных движениях. По ее словам, это стало возможным благодаря программе «Время героев», запущенной президентом России.

Программа «Время героев» предназначена для ветеранов и участников СВО. В рамках проекта готовят специалистов для работы на государственной службе. Так, в 2024 году 83 ветерана СВО завершили обучение по программе. Главными критериями отбора являлись боевые заслуги в ходе спецоперации, управленческий опыт и потенциал.

До этого Цивилева сообщила, что больше 10 тысяч ветеранов спецоперации обратились в ее фонд «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве. По ее словам, 71% из них уже помогли — экс-бойцы вышли на новую работу.