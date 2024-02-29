Знакомый Сырского рассказал, каким главком ВСУ был в молодости Депутат Луговой: Сырский в молодости был скрытным и усидчивым

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который был знаком с ним лично, в программе «Секретные материалы» на канале «Звезда». По его словам, мужчина был скрытным, усидчивым и исполнительным.

Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте <...> Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность <...> Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой, — отметил Луговой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей. По его мнению, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его уточнению, СВО продолжится до полного достижения целей.