«Злонамеренная провокация»: Медведев о визите Пелоси на Тайвань Медведев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией, подрывающей безопасность в Азии

Фото: Chien Chih-Hung/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, , заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, США сделали все, чтобы вынудить Китай совершить опрометчивые шаги, и готовы всячески «науськивать» сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип «одного Китая».

Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей, — сказал Медведев.

По его мнению, самолет с официальной делегацией США никто не планировал сбивать или же принудительно сажать на другом аэродроме, но сам визит Пелоси привел к резкому обострению обстановки вокруг Тайваня. Этому способствовало в том числе и «активное нагнетание страстей» в СМИ и соцсетях с американской стороны, а также использование двусмысленной риторики по отношению к Китаю.

Пелоси посетила остров Тайвань в начале недели. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии». Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями визита Пелоси на Тайвань. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.