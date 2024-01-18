«Жуткая аналогия»: Лавров о высказываниях министров Израиля о палестинцах Лавров: в заявлениях министров Израиля звучало, что «палестинцы — животные»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министры и командующие Армии обороны Израиля во время своих выступлений называли палестинцев животными, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на Западе такие заявления не встретили какого-либо отторжения. Ранее украинские политики подобным образом высказывались в отношении жителей Донбасса, называя их «нелюдями», отметил министр.

Звучало, что палестинцы — это не люди, это животные. Примерно как Яценюк говорил, что в Донбассе живут нелюди, как Зеленский говорил, что это не люди, а существа. Как всякие там Ермаки, Кулебы, Подоляки заявляли, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия, — сказал Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что палестинцам и израильтянам необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства сразу после остановки боев в секторе Газа. При этом дипломат признал, что это «дело очень сложное».

Мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, — отметил министр.

8 января министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что военные действия в секторе Газа не прекратятся до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. В свою очередь замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что анклав стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения. Десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, были убиты или ранены.