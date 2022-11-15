Журова раскрыла замысел осудившего политизацию спорта главы МОК Журова: глава МОК Бах ждет реакцию западных политиков после осуждения политизации спорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прекрасно понимает, что нарушает Олимпийскую хартию, не допуская российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, из-за беспрецедентного давления он решил заявить о недопустимости политизации спорта на саммите G20, потому что на спортивной арене «бесполезно призывать кого-либо», сказала NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила сожаление, что пока это только слова и нужно ждать решительных действий от Баха. Журова предположила, что после своего заявления глава МОК подождет реакцию политиков и посмотрит, поддержит ли кто-то его слова.

Спортсмены должны быть допущены до соревнований, по крайней мере в нейтральном статусе, несмотря на происходящее в стране. Находясь под давлением, Бах принял эти рекомендации и разослал всем международным федерациям. Видимо давление настолько на него беспрецедентное, что он не выдержал и решил на политической площадке высказать свое мнение, опасение. Дальше нужно посмотреть реакцию, потому что кулуарно на него давят очень сильно, — заявила Журова.

Бах прекрасно понимает и знает, что у МОК есть возможность не допустить государство к Олимпиаде, но при этом спортсмены из этой страны имеют полное право участвовать в нейтральном статусе. Он не может единолично принять решение о допуске россиян и белорусов, потому что решение принимает исполком МОК.

Возможно, эти рекомендации действуют на членов МОК, которые не должны голосовать за снятие запрета. Они голосуют не из своих убеждений, а из того, что им сказал президент страны. Бах решил посмотреть, как будут реагировать СМИ, люди, что напишут и скажут по этому поводу, поддержат ли такое высказывание. А дальше нужно будет проводить голосование по допуску наших спортсменов. Решение надо проводить через орган, который уполномочен это сделать, — добавила Журова.

Бах выступил с заявлением во время саммита G20, в котором осудил политизацию спорта. По его мнению, если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне выступают без флага. При этом Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям. В организации заявили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, а всем спортсменам нужно предоставить равные условия. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.