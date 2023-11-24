Журова раскрыла, почему украинцы готовы пойти на территориальные уступки Депутат Журова: украинцы готовы на территориальные уступки ради вступления в ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Рост числа украинцев, которые согласны пойти на территориальные уступки в сторону России, связан с желанием Украины вступить в Евросоюз, объяснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий пояснила, что одним из условий принятия в ЕС является мирное соглашение.

Как уточнила депутат, подписать соглашение с Россией без мирных уступок Украине не удастся, граждане страны это прекрасно понимают. По словам Журовой, в противном случае Киеву придется отказаться от вступления в Евросоюз.

Если Украина захочет вступить в Евросоюз, а одним из условий будет подписание мирного соглашения, то всем понятно, что мирное соглашение может быть подписано только с мирными уступками. Граждане Украины это прекрасно понимают. <...> Евросоюзу не нужна территория, которая находится в конфликте, — пояснила депутат.

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что смена позиции украинцев по отношению к специальной военной операции связана с тем, что они потеряли надежду на победу. По его словам, все больше жителей Украины начинают понимать, что солдаты ВСУ воюют «за Европу, США, Зеленского и его окружение».