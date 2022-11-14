Журова призвала болеть за сербов на ЧМ по футболу в Катаре Депутат Госдумы Журова призвала болеть за сербов на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала россиян болеть за сборную Сербии на чемпионате мира по футболу в Катаре, поскольку сербы поддерживают Россию везде, где это возможно, пишет «Слово и Дело». По словам парламентария, сама она зачастую болеет за Аргентину и Уругвай, при этом сборная Германии также достойна того, чтобы болеть за нее.

Правильный был призыв болеть за сербов, потому что они последовательно поддерживают нас везде, где это возможною. Я традиционно болею за Аргентину и Уругвай. Уругвай — потому что я там была и поразилась, что там на улицах везде играют в футбол. Пусть это и небольшая страна, но она чемпион мира. Наконец, как говорится, «в футбол играют все, а выигрывает Германия». В общем, за немцев тоже нужно болеть, получается, — сказала Журова.

Депутат не исключила возможности политических провокаций во время ЧМ по футболу в Катаре. Она полагает, что представителей ЛГБТ-сообщества может раздражать культура этой страны, а агрессивный нрав футбольных фанатов в купе с этим создает повышает риск скандалов и провокаций во время этого спортивного события.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола ранее обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира в Катаре. Украинская сторона утверждает, что Иран поставляет оружие России, а также нарушает статьи 3 и 4 устава ФИФА, которые обязывают участников организации уважать права человека и бороться с дискриминацией.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября до 18 декабря. Это будет первый в истории чемпионат мира, который проводится в зимнее время. ЧМ-2026 пройдет в Мексике и США, в нем впервые в истории будут участвовать не 32 команды, а 48. На мировое первенство 2030 года претендуют Испания, Португалия и Украина.