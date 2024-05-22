В Госдуме предложили альтернативу выступающим против Fan ID фанатам Журова предложила пускать фанатов на матчи с оформленным к ЧМ в России Fan ID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила пускать активных футбольных фанатов на матчи Российской премьер-лиги с Fan ID (паспорт болельщика), оформленными к чемпионату мира 2018 года в России. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что это может снизить недовольство граждан.

У меня было предложение для тех, кто не ходит на матчи и возмущается. Они же есть в базе чемпионата мира 2018 года, они получали Fan ID. Просто засчитать им этот Fan ID. Им тогда не надо получать новый. Они тоже откажутся? Вот идите по этому Fan ID. Я просто не знаю, насколько это возможно технически, сохранились ли данные болельщиков в базе. И вопрос решен, — отметила Журова.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее выступил с предложением обсудить в Госдуме отмену Fan ID. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спокойно относится к этому закону. Как отметил журналист, ему кажется, что паспорта болельщика просто не может не быть.

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что в настоящее время никто не будет отменять закон о Fan ID. По его словам, решение о введении паспорта болельщика принималось на самом высоком уровне. Кавазашвили подчеркнул, что, несмотря на недовольство, многие люди все равно идут на матчи РПЛ. При этом, как отметил ветеран «Спартака», он не в восторге от решения ввести Fan ID.