Журова ответила на польские требования репараций от России Депутат Журова: польских чиновников хочется отправить изучать историю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Польских политиков, требующих репарации от России, необходимо отправить изучать историю, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат ответила на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, призвавшего потребовать от России репарации.

Ранее Сикорский предложил польской партии «Право и справедливость» потребовать репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, не от Германии, а от России. Свои слова польский политик объяснил тем, что Советский Союз в конце Второй мировой войны якобы не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.

Хочется отправить их к изучению истории и напомнить, какой вред нанесла Германия Польше в тот период. Это очень быстро забывается. <...> Сейчас люди особо не читают книги, не изучают историю, верят заявлениям политиков, — подчеркнула Журова.

Она объяснила, что западные политики стремятся показать историю не такой, какой она была на самом деле. По словам парламентария, сегодня на Западе многие посмотрели интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и в этой беседе многое объясняется, что, однако, не нравится западным чиновникам.

Ранее Радослав Сикорский назвал закрытым вопрос репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны. Глава МИД Польши заявил, что все средства были присвоены Советским Союзом и правившая в стране последние восемь лет партия «Право и справедливость» должна была требовать выплаты не от ФРГ, а от России.