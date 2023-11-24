Журова оценила вероятность возвращения «железного занавеса» для России Депутат Журова: возвращения «железного занавеса» не получится

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия слишком интегрирована в мировое сообщество, чтобы возвращение «железного занавеса» стало реальностью, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru политик подчеркнула, что многие страны ждут скорейшего восстановления нормальных отношений с Россией.

Если мы говорим именно на уровне людей, а не политиков, то никакого «железного занавеса», конечно, не получится. Даже санкции <...> не помогают, потому что мы просто начали взаимодействовать с другими странами. Это уже не занавес. Тот же БРИКС — это уже почти полмира, — пояснила депутат.

По ее мнению, «железный занавес» в чистом виде сегодня невозможен ни для одной страны мира — возможно, за исключением КНДР. Парламентарий выразила уверенность, что полная изоляция России невыгодна даже Западу и там есть немало противников подобного подхода, так как множество важных для Европы проектов можно реализовать только при участии России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о введении Западом «железного занавеса» из-за закрытия Финляндией КПП на границе и планов Норвегии преждевременно. Представитель Кремля выразил надежду, что до этого дело не дойдет.