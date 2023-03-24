Журова обвинила США в изменчивости позиции по переговорам с Россией Депутат Журова: позиция США по переговорам с Россией насчет Украины является изменчивой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Позиция США о готовности к диалогу по украинскому конфликту является изменчивой, заявила в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, американские политики «говорят одно, а делают другое». При этом депутат подчеркнула, что так или иначе стороны начнут мирные переговоры, однако на данный момент неизвестно, когда и на каких условиях это случится.

Хочется по-человечески сказать, что это странные люди: они говорят одно, а делают совсем другое. В политике реагировать на изменчивые обстоятельства сложно. Давайте говорить фразами наших дипломатов: любые боевые действия заканчиваются переговорами, — заявила Журова.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности к мирным переговорам с Россией, парламентарий отметила, что подобные решение должны приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне. Она подчеркнула, что Россия сама за себя отвечает, тогда как у Украины есть «какие-то представители». Депутат считает, что Киев поставлен в некую зависимость от Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ. Слова главы американской дипломатии прозвучали в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.