Журова назвала провокацией информацию о кодексе Уимблдона Депутат ГД Журова назвала провокацией информацию о кодексе Уимблдона для российских теннисистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Информация о разработке кодекса для российских спортсменов теннисного турнира Уимблдон может оказаться обычной провокацией, считает депутат Госдумы РФ Светлана Журова. В беседе с «Народным Новостям» она призвала воздержаться от комментариев по этому поводу, чтобы не ставить спортсменов из России в неудобное положение, заставляя их делать выбор.

Я хочу всех нас уберечь от комментариев в данный момент времени. Потому что сейчас мы поставим перед выбором наших теннисистов, комментируя какой-то документ, которого еще никто не видел. Что они будут делать? Его еще нет, и международная федерация на самом деле это не подтвердила и еще неизвестно, подтвердит ли такие условия, которые Уимблдон выставляет, — заявила Журова.

По словам парламентария, теннисисты должны спокойно готовиться к соревнованиям, чтобы достойно представить Россию. Она отметила, что Лондон специально сообщил о якобы новом кодексе, чтобы отвлечь спортсменов от подготовки. Журова призвала дождаться, пока документ будет опубликован, а международная организация подтвердит, что согласна с ним.

Они нас провоцируют, мы им отвечаем и начинаем сами же накручивать людей. Может быть, этого документа вообще не будет. Когда он появится, я считаю, мы должны будем спросить и спортсменов, и себя. Я считаю, что до поры до времени это не очень правильно. Они хотят от нас этого, — заключила парламентарий.

Ранее авторы Daily Mail сообщили о разработке кодекса для российских теннисистов в рамках матча Уимблдон. Предположительно, что спортсменам запретят любую демонстрацию поддержки России, включая ношение флага и положительные высказывания о стране.

Британская теннисная ассоциация (LTA) еще в декабре пыталась не допустить до участия в Уимблдоне российских и белорусских спортсменов. За это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала LTA на миллион долларов.