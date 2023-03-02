Журова назвала абсурдом идею наказаний за цветы у российского танка в Литве

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Уголовная ответственность за возложение цветов у российского танка в Вильнюсе станет еще одной причиной переезда людей из Литвы, заявила в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила сочувствие авторам инициативы, которые дошли до «полного абсурда». Депутат подчеркнула, что продвигая такие законопроекты, латвийские депутаты борются с собственными гражданами.

Это решение лишний раз сподвигнет ряд людей к тому, чтобы уехать оттуда. Потому что если уже за такое будет уголовное преследование, то что дальше? <...> Я сочувствую людям, которые таким образом дошли до полного абсурда. Так они, по большому счету, борются с собственными гражданами, — заявила Журова.

Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата ранее поддержал идею введения уголовной ответственности за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса. Некоторые другие депутаты увидели в этой инициативе проявление демократии, сообщают РИА Новости.

В феврале президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам Запада при военных поставках Украине следует решиться нарушить красные линии по данному вопросу. По его мнению, эти ограничения находятся лишь в головах руководства европейских государств и на самом деле не существуют.