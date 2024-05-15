Журова дала совет Дегтяреву на посту министра спорта Депутат Журова посоветовала Дегтяреву разобраться в специфике видов спорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Светлана Журова

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru посоветовала новому главе Минспорта России Михаилу Дегтяреву разобраться в специфике видов спорта. По мнению парламентария, в стране нужно поддерживать не только футбол. В качестве примера она привела взносы, которые в некоторых видах соревнований достаточно существенные.

Например, взносы. Во многих видах спорта нет взносов, а если есть, то они минимальные. А в ряде видов спорта они очень существенны для родителей. Я думаю, Михаилу [Дегтяреву] предстоит разобраться в специфике многих видов спорта, понимать, что где есть, а чего нет, и смотреть не через призму футбола, — пояснила Журова.

По ее словам, то же самое касается и зарплат. В то время как футболисты могут много зарабатывать, спортсмены в других дисциплинах не получают ничего, уточнила парламентарий. Журова допустила, что в СССР зарплату по возможности могли уравнивать.

Наверное, в СССР зарплату по возможности бы уравняли. Как с этим будет решаться вопрос? Количество легионеров в футболе, которое зашкаливает. Сами болельщики, не тренеры, агенты и менеджеры, хотят, чтобы их было меньше. Ведь футбол для болельщиков, — заключила парламентарий.

Также Журова отметила, что на посту министра Дегтяреву предстоит заняться развитием массового, любительского и детского спорта. Она пояснила, что в последние годы этому уделяется особое внимание, так как Россия не может выступать на международных соревнованиях. Как отметила депутат, Дегтяреву предстоит решить задачу по привлечению как минимум 70% россиян к спорту, которую поставил президент РФ Владимир Путин.