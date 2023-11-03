Журналисты, политолог и бывший следователь стали иноагентами В реестр иноагентов попали журналисты Дмитрий Губин и Дмитрий Еловский

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Дмитрий Губин

Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина, ведущего «Ходорковский LIVE», и бывшего корреспондента «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия Еловского, политолога Марию Снеговую, блогера и бывшего следователя СК Кирилла Качура, публициста и главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова.

Д.П. Губин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, — говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что Еловский в числе прочего выступал против спецоперации на Украине. Снеговая и Качур в том числе пытались формировать негативный образ России и ВС РФ. Солдатов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также выступал против СВО.

Кроме того, ведомство исключило из реестра иностранных агентов региональную национально-культурную общественную организацию «Туба калык» по причине ее ликвидации.

Ранее член комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что органы опеки должны обратить внимание на ситуацию в семье актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как пояснил депутат, артист, покинувший Россию, поддерживает военные удары по стране, где остались его дети, поэтому можно рассмотреть вопрос о лишении Смольянинова родительских прав.