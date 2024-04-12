Журналистов Барабанова и Казанцеву признали иноагентами Минюст России внес в реестр иноагентов журналистов Барабанова и Казанцеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналисты Илья Барабанов и Анастасия Казанцева признаны иностранными агентами, следует из сообщения Министерства юстиции России, опубликованного на сайте ведомства. По данным Минюста, они распространяли недостоверную информацию о властях РФ.

Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации, — указано в сообщении.

Аналогичная информация указана про Казанцеву. По сведениям Минюста, она также находится за пределами России. Кроме того, в реестр иностранных агентов были внесены публицист Иван Асташин, писатель Иван Филиппов, политик Николай Кузьмин и юридическое лицо иноагента Андрея Караулова «Иноагент АВК».

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. Уточняется, что правоохранители ищут его по статье УК, но не указывается, по какой именно.