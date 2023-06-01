Журналиста Попкова заочно обвинили в руководстве совершением теракта

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Объявленному в розыск журналисту Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы СКР. Согласно версии следствия, Попков давал указания Дарье Треповой по подготовке покушения на военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе Санкт-Петербурга.

В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск, и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта), — сообщили в СКР.

Попков был объявлен российским МВД в розыск 1 июня. По данным СМИ, именно на него задержанная Дарья Трепова указала следствию как на вербовщика. Также 1 июня Басманный суд продлил арест самой Треповой до 2 сентября.

17 мая в розыск был объявлен другой предполагаемый соучастник убийства Татарского — Юрий Денисов. По данным ФСБ, он по заданию украинских спецслужб собирал информацию об образе жизни Татарского. Следователи установили, что после теракта он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.