Задержан журналист «Московского Комсомольца» Лев Сперанский

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали журналиста газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского, он доставлен на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Корреспондент занимался расследованиями по криминальной тематике.

Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, его допрашивают, — сказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержание может быть связано с неким делом о клевете на предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Журналист все обвинения отрицает. Сперанский заявил, что на него оказывали физическое и психологическое воздействие, грубо обращались и не дали вызвать скорую беременной жене, а также связаться с адвокатом.

Ранее сообщалось, что журналистке Life Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве. Обвиняемую арестовали до 7 октября. Следствие считает, что Баязитова требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию.