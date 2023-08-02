«Жонглирование словами до добра не доводит»: Захарова о позиции Пашиняна Захарова: заявление Пашиняна по миротворцам в Карабахе говорит о двусмысленности политики

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Мария Захарова

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выводе российских миротворцев из Карабаха говорит о двусмысленности политики страны по ключевым вопросам, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, руководство Армении должно принять категоричное решение по присутствию миротворцев в регионе, поскольку «жонглирование словами до добра не доводит».

Это желание господина Пашиняна? Я не понимаю, о чем он говорит. Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции: это и обмен пленными, и разминирование, и урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность является нежелательной, и они хотят, чтобы ее не было? Нужно как-то определиться. <...> Хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было, потому что жонглирование словами до добра не доводит, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что власти Армении нередко занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. По мнению представителя МИД РФ, после признания Карабаха частью Азербайджана претензии Еревана к Москве выглядят вдвойне неуместно.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Столкновения привели к жертвам среди мирного населения. Несколько попыток установить перемирие не увенчались успехом, пока не было достигнуто трехстороннее соглашение 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших.

Ранее Пашинян заявил, что для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре его должны контролировать только российские миротворцы. Он также отметил, что необходимо присутствие международных наблюдателей и миссии по сбору фактов.