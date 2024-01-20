Жога заявил, что Путин предотвратил третью мировую войну

Фото: Igor Kharitonov/AiF/Global Look Press

Артем Жога

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога заявил, что благодаря действиям президента РФ Владимира Путина удалось предотвратить начало третьей мировой войны. По его словам, которые приводит РИА Новости, этого позволили избежать грамотные решения главы государства.

От его грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война, — заявил Жога.

В декабре Жога вошел в состав сопредседателей избирательного штаба Путина, наряду с худруком московского театра «Табакерка» Владимиром Машковым и главврачом столичной клинической больницы № 52 Мариной Лысенко. Избирательный штаб начал работу в Гостином дворе. В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предвыборную программу Путина опубликуют в установленные законом сроки.

Ранее Машков рассказал, что в избирательный штаб Путина поступило свыше 12 тысяч обращений от россиян. По словам народного артиста, предложения и пожелания поступают в штаб от граждан по всей России. Чаще всего люди обращаются с пожеланиями удачи и словами поддержки, заявил сопредседатель штаба действующего президента. Лысенко в свою очередь отметила, что поступает много идей о том, как улучшить жизнь.